Фонд Р.Ахметова презентував у Львові спеціалізоване обладнання для незрячих людей

Сьогодні - 13 листопада - у Національному університеті «Львівська політехніка» відбулась презентація тифлотехнічного обладнання (принтери зі шрифтом Брайля, розхідні матеріали, спеціалізоване програмне забезпечення), придбаного для «Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", спеціалізоване обладнання було презентоване в рамках співпраці програми «Адресна допомога» фонду та Національного університету «Львівська політехніка». Бюджет спільного проекту складає понад 600 тис. грн.

За словами голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка, кожна людина, дитина незалежно від обставин повинна мати доступ до освіти та всіх сфер життя і "Україна має багато зробити для зручності людей з особливими потребами".

"Зараз ми зароджуємо традиції ставлення та піклування про цих громадян. На цьому шляху робота «Ресурсного центру» є вкрай важливою, тим більше, що одним із напрямків його роботи є впровадження інклюзивної освіти. Львівщина однією з перших створила класи, де особливі діти навчаються разом з усіма іншими. Я впевнений, що люди з особливими потребами є унікальними, з сильним характером та добрим серцем. Ми повинні створити їм всі умови для всебічного розвитку», - зазначив М.Костюк.

Виконавчий директор Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» Оксана Потимко наголосила, що ресурсний центр є унікальним з огляду на одночасне поєднання у ньому наукових, практичних, технічних напрацювань.

"Ще однією унікальною рисою «Ресурсного центру» є впровадження концепції інклюзивної освіти незрячих школярів. Знаково, що такі добрі справи, як сьогоднішня подія, здатні об’єднати сторони, які небайдужі до проблем незрячих людей: Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» та Національний університет «Львівська політехніка», - переконана О.Потимко.

У свою чергу керівник програми «Адресна допомога» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк, що поряд із системними програмами «Розвитку України» не байдужа доля інвалідів.

"У рамках програми «Адресна допомога» ми підтримуємо людей з особливими потребами, в тому числі з вадами зору. Ми забезпечуємо проведення необхідного лікування, підтримуємо соціальні ініціативи, зокрема, семінари для педагогів спеціалізованих шкіл-інтернатів для сліпих дітей з залученням міжнародних експертів з метою впровадження нових методик навчання в Україні. Сьогодні ми передаємо спеціалізоване обладнання в «Ресурсний центр», зокрема, принтер Індекс Брайль, аналогів якого немає в Україні. За допомогою обладнання буде забезпечено можливість друку шрифтом Брайля навчально-дидактичного матеріалу для школярів з вадами зору, які проходять навчання в спеціалізованих та загальноосвітніх школах", - сказала В.Миколаюк, підкресливши, що досвід Львівщини в подальшому може бути використаний в інших регіонах України».

*Міжнародний день сліпих- Всесвітня організація охорони здоров`я призначила на 13 листопада. У цей день в 1745 році народився Валентин Гаюї — французький педагог, який заснував цілий ряд шкіл та підприємств для сліпих людей у Парижі та Санкт-Петербурзі. Він став першою людиною, яка створила подібні установи, оскільки до 18 століття в світі не було жодної школи для сліпих.