Азаров очікує від МОЗ звіту про виконання програми «Цукровий діабет»

Прем`єр-міністр Микола Азаров очікує від Міністерства охорони здоров’я звіту про виконання програми «Цукровий діабет».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Сьогодні Всесвітній день боротьби з діабетом. І сьогодні треба не тільки говорити про цю хворобу чи кількість хворих, а більш про те, що ми, як держава, можемо зробити для наших людей, яких це безпосередньо стосується. На жаль, в Україні, як і в усьому світі, також фіксується поширення цукрового діабету", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що дана хвороба є не лише медичною, а й соціальною та економічною проблемою. За словами глави уряду, у світі до 6% населення хворіє на цукровий діабет, а в Україні тільки хворих на цукровий діабет, які отримують препарати інсуліну, на обліку понад 200 тис.

"У середньому на одного інсулінозалежного хворого на закупівлю інсулінів передбачається на рік 3 тис. грн. Ми будемо вдосконалювати допомогу, зробимо все можливе, щоб всі необхідні препарати стали більш доступними для хворих. Вдосконалення і розвитку потребує програма «Цукровий діабет». Чекаю від Міністерства охорони здоров`я - вже наступного тижня прозвітувати про заходи щодо практичного здійснення цієї програми. Особливо хочу почути про заходи щодо вирішення кадрової лікарської проблеми в цій галузі. В усьому цьому ми з вами маємо нести спільну відповідальність перед нашими людьми", - підкреслив М.Азаров.