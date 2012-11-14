Завтра в Україні без опадів, вночі до 5° морозу

Завтра, 15 листопада, в Україні утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці, крім південної частини, місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у південних областях та в Криму північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 5-10° морозу, на півдні Одещини та в Криму 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°; на Південному узбережжі Криму вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

У Києві та Київській області без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.