В Україні зростає кількість хворих на діабет – Бахтєєва

В Україні зростає кількість хворих на цукровий діабет.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявила народний депутат, член фракції Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва.

За її словами, за останні п`ять років кількість хворих, які використовують інсулін, в Україні збільшилося більш ніж на 20%.

«Ситуація в Україні дуже серйозна. Кількість хворих на цукровий діабет у нашій країні перевищує 1 млн 226 тис. осіб. При цьому кількість інсулінозалежних хворих на цукровий діабет сьогодні становить близько 190 тис., з них понад 7,5 тис. – діти», - відзначила Т.Бахтєєва.

За її словами, середня вартість лікування одного хворого на цукровий діабет становить від 2,5 тис. до 8-10 тис. грн на рік.

«Забезпеченню якісними і безпечними препаратами інсуліну держава зобов`язана приділяти першочергову увагу, оскільки це життєво необхідні ліки, які вживаються щодня. Тому щороку під час розробки держбюджету наш комітет обстоював і продовжує обстоювати необхідність обов`язкового 100% фінансування потреби в інсуліні для хворих на діабет. Ми постійно тримаємо під своїм контролем це питання, а також питання фінансування державної програми «Цукровий діабет на 2009-2013 роки», адже більшості хворих на цукровий діабет без державної підтримки просто не вижити», - сказала Т.Бахтєєва.

Вона повідомила, що у 2012 році на фінансування держпрограми «Цукровий діабет» у держбюджеті передбачена рекордна сума - 536,3 млн грн, зокрема 520,7 млн. грн - на цуркознижувальні препарати і 20,7 млн грн - на закупівлю тест-систем для контролю рівня цукру у крові, а загальне фінансування програми становить 2 млрд 458,7 млн. грн (з держбюджету - 20 202,0 тис. грн, з місцевих бюджетів на закупівлю інсулінів - 387 805,8 тис. грн).

«З 2007 року закупівля препаратів інсуліну в Україні децентралізована. Це дозволило побудувати більш гнучку і адекватну потребам систему забезпечення інсулінами. Диференційований підхід до закупівлі інсуліну в регіонах, з урахуванням потреб конкретного пацієнта, дозволив зменшити кількість побічних реакцій при застосуванні препаратів інсуліну, звернення хворих зі скаргами на неперенесення препарату, а також знизити показник звертання хворих на цукровий діабет до стаціонару», - сказала Т.Бахтєєва.

За її словами, профілактика і боротьба з діабетом, захворюваннями органів дихання, серцево-судинними і онкологічними захворюваннями, які спричиняють понад 60% випадків смерті у світі, і щорічно забирають 36 млн життів, стала пріоритетним напрямком нової європейської політики охорони здоров`я «Здоров`я-2020».

«Діабет - серйозна медико-соціальна проблема для усіх країн світу. На даний час на діабет страждає кожний тринадцятий житель Землі. За даними ВООЗ і ООН, у світі - від 220 до 350 млн діабетиків. Щороку більш як 3 млн діабетиків вмирають від таких ускладнень хвороби, як інфаркт, інсульт і ниркова недостатність. Більшості діабетиків - від 40 до 59 років. Щорічно на діабет першого типу (інсулінозалежний) хворіють 78 тисяч дітей. У 2012 році заходи до Всесвітнього дня боротьби проти діабету проводяться під гаслом: «Діабет: захистити наше майбутнє». Адже у разі збереження негативної глобальної тенденції до збільшення кількості хворих на діабет число випадків смерті від цього захворювання до 2030 року може подвоїтися», - підкреслила Т.Бахтєєва.

Довідка УНІАН. Вперше Всесвітній день боротьби з діабетом було введено у 1991 році Міжнародною діабетичною федерацією і Всесвітньою організацією охорони здоров`я у відповідь на загрозу зростання захворювання на діабет в усьому світі і для координації боротьби з цією невиліковною недугою.

Цей день відзначається щороку 14 листопада - на знак визнання заслуг одного з винахідників інсуліну Фредеріка Бантінга, який народився 14 листопада 1891 року.

Рівно 90 років тому, у 1922 році, було розпочато еру інсулінотерапії, яка рятує життя мільйонам хворих на діабет людей.

Відкриття інсуліну є одним з найбільших досягнень медицини ХХ сторіччя, і у 1923 році його відкриття було удостоєно Нобелівської премії.

Цукровий діабет невиліковний, але завдяки інсуліну вдається тримати цю хворобу під контролем.

Починаючи з 2007 року цей день відзначається під егідою Організації Об`єднаних Націй.