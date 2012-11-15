Знайшли 15-річну росіянку, яку 4 місяці шукали батьки

У Маріуполі Донецької області міліція виявила 15-річну росіянку, яку вже 4 місяці розшукують батьки.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, в ході комплексного відпрацювання Орджонікідзевського району, спрямованого на встановлення подробиць пограбування ювелірного салону, оперативники відділення кримінальної міліції у справах дітей помітили дівчинку, зовнішність якої відповідала прикметам, вказаним в орієнтуванні про зниклу кілька місяців тому неповнолітню росіянку. Коли міліціонери поспілкувалися з дівчинкою, то встановили, що це дійсно та, яку розшукують батьки.

Як розповіли правоохоронці, чотири місяці тому дівчинка приїхала з батьками з Росії на відпочинок у морське селище Білосарайська Коса. Дівчинка, познайомившись на місцевій дискотеці з однолітками, вирішила з ними вирушити в поїздку в Маріуполь. Після кількох днів відсутності вона побоялася повернутися до батьків. За цей час росіянка здружилася з мешканкою Маріуполя і поселилася у неї в будинку. Щоб не бути тягарем у чужих людей, школярка влаштувалася підробляти на овочевій базі.

За словами правоохоронців, поки дівчинка намагалася жити самостійним дорослим життям, її рідні всюди розшукували свою дитину. Мати звернулася із заявою у Першотравневий райвідділ міліції, розпочалися пошуки, однак позитивних результатів дані заходи не принесли. Всі ці місяці жодної інформації про свою дочку батьки не отримали. Було порушено кримінальну справу за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

На сьогоднішній день батьки вже отримали радісну звістку, що їх дочка жива, і незабаром уродженка Російської Федерації відправиться до себе на батьківщину, підсумували в прес-службі.