Держлікслужба просить іноземні фармкомпанії не ігнорувати закони

14:13, 15 листопада 2012
Країна
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Щодо підтвердження стандартів GMP

Державна служба України з лікарських засобів звертається до членів Асоціації міжнародних фармацевтичних виробників (AIPМ) в Україні з проханням не ігнорувати вимоги чинного законодавства та нормативно-правової бази щодо надання об’єктивної інформації про умови виробництва лікарських засобів з метою підтвердження відповідності чи видачі сертифіката відповідності вимогам належної виробничої практики (GMP).

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Держлікслужби до іноземних фармацевтичних виробників.

У документі повідомляється, що на сьогодні лише одна компанія з 15 членів AIPМ надала заяви на підтвердження відповідності/видачі сертифіката відповідності вимогам належної виробничої практики на всю номенклатуру лікарських засобів.

Держлікслужба України також висловлює подяку фармацевтичним компаніям — членам Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати та Асоціації індійських фармацевтичних виробників (ІРМА), які в стислі терміни надали необхідні документи для проведення процедури підтвердження відповідності/видачі сертифіката відповідності вимогам належної виробничої практики.

«Впевнені, що спільні зусилля Держлікслужби України та провідних фармацевтичних виробників у процесі встановлення в Україні вимог GMP стають запорукою того, що українські пацієнти та лікарі отримують лікарські засоби, які виробляються в належних умовах», - зазначається в зверненні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація, що з 1 січня з вітчизняних аптек можуть зникнути 136 імпортних препаратів, що не мають українських аналогів. Так, в Україні можуть припинити продавати деякі ліки компаній Teva, STADA, Actavis і Sopharma. За даними "КоммерсантЪ-Украина", у міжнародних фармкомпаній виникли проблеми з сертифікацією в Україні.

Як заявив голова Державної служби з лікарських засобів Олексій Соловйов, "фармвиробники досі не подали нам заявки для підтвердження міжнародних сертифікатів виробництва GMP".

Як наголошується, з 1 січня набуває чинності постанова Кабінету міністрів, згідно з якою на територію України можуть ввозитися лише ті лікарські засоби, які мають підтверджений Держлікслужбою сертифікат якості GMP. Досі підтвердження відомства не вимагалося.

 

 

 

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