Пацієнти дешевих лікарень вмирають частіше

Американська компанія HealthGrades, яка рейтингує компанії, що надають медичні послуги, дійшла висновку, що шансів на виживання у пацієнтів кращих госпіталів США на 71% більше, ніж у пацієнтів "звичайних" або "поганих" лікарень.

Рейтинг лікарень вираховується на основі оцінки результатів 18-ти основних медичних процедур, здійснюваних медпрацівниками. Аналізувалася інформація про майже 41 млн. госпіталізацій в 5.2 тис. лікарень США. Якби в 2007 році всі госпіталі США входили до числа кращих, це дозволило б зберегти більше 266 тис. життів. У переважній більшості випадків причиною передчасної смерті були лише чотири групи захворювань - зараження крові, пневмонія, зупинка серця і проблеми дихальної системи.

За останні три роки смертність в американських госпіталях помітно знизилася - на 11.8%. Найуспішніше стали лікувати панкреатит (смертність серед пацієнтів, страждаючих цим захворюванням, знизилася на 12.8%), а найгірше - робити операції на черевній аорті (смертність знизилася лише на 0.4%).

В цілому, за даними рейтингу, найкраще лікуватися в госпіталях США, розташованих на північному сході країни (у штатах Іллінойс, Індіана, Мічиган, Огайо і Вісконсин), пише Washington ProFile. Смертність найвища на південному сході - в Алабамі, Кентуккі, Міссурі і Теннессі.

MIGnews