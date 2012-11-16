Що в українській ряжанці?

Останнім часом в Україні з`явилося багато марок ряжанки. Фахівці з Центру експертиз Тест перевірили якість популярних марок цього кисломолочного продукту.

У тестуванні брали участь 7 популярних марок ряжанки українських виробників. При визначенні якості кожного продукту експерти Тесту враховували мікробіологію (вміст корисних кисломолочних бактерій), технологію виготовлення і смак. Результат тестування виявився приємним, відзначають фахівці. Безумовно, у кожного виробника своя технологія виготовлення ряжанки, тому і смак продукту відрізняється. При цьому істотних зауважень ні до однієї з марок немає.

За словами експертів Тесту, після тестування ряжанка міцно увійшла до їх щоденного асортименту покупок.

test.org.ua