Заборона абортів призводить до їх криміналізації

У разі заборони штучного переривання вагітності (абортів) може відбутися його криміналізація.

Таку думку у коментарі кореспонденту УНІАН висловила заступник начальника управління охорони материнства та дитинства Міністерства охорони здоров’я України Валентина Коломейчук перед початком національної презентації щорічної доповіді ФН ООН Народонаселення Світу “Планування сім‘ї, права людини та розвиток”.

Вона наголосила на неприпустимості заборони абортів на законодавчому рівні. «Це призведе до криміналізації: аборти будуть робитися. Ми маємо Польщу, у якій є «абортний» бізнес, коли вони їдуть у європейські країни, у країни Євросоюзу, у Львів і там їм роблять аборти» - сказала вона.

Водночас В.Коломейчук відзначила тенденцію до зниження кількості абортів серед українок та зростання показників народжуваності. «Потребується відпрацювання цих питань, тому що ми маємо і аборти серед дівчаток, і серед жінок, і небажану вагітність», - сказала вона.

Також В.Коломейчук повідомила, що близько 65% абортів мають під собою причину саме небажаної вагітності, а не медичні протипоказання чи стаються самовільно. Так, за 2011 рік за бажанням жінок було зроблено 101 тисячу абортів із загальної кількості абортів, яких було проведено близько 150 тисяч.

При цьому основна кількість усіх абортів припадає на жінок активного репродуктивного віку, після 20-30 років. Водночас В.Коломейчук відзначила, що на заході України проводиться менше абортів, ніж, зокрема, на сході та півдні.

Експерт також повідомила, що наразі в кількох регіонах України відпрацьовуються пілотні проекти щодо створення модельних клінік із надання жінкам безоплатних доабортних, післяабортних консультацій та консультацій щодо засобів контрацепції.

«Я думаю, що ми це розповсюдимо вже на всю Україну, одержавши результати запровадження цієї концепції в пілотних регіонах», - сказала В.Коломейчук.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року голови Української греко-католицької церкви та Римо-католицької церкви звернулися до Верховної Ради України із закликом змінити законодавство і заборонити в Україні аборти.

За словами голови УГКЦ Святослава Шевчука, зумовлено таке звернення тим, що в Україні в середньому на рік внаслідок абортів гинуть 2 мільйони ненароджених дітей. "За 20 років незалежної України ми свідомо і добровільно вбили 40 мільйонів дітей, - підкреслив він. - Тобто за цей час перестала існувати така нація, як українці - 40 мільйонів. На тлі цієї цифри ті діти, які народилися за 20 років, - це вцілілі, це ті, яких випадково оминула вбивча рука батьків".

У Верховній Раді вже зареєстровано законопроект про заборону абортів. Автором законопроекту №10170 від 12 березня є депутат від БЮТ Андрій Шкіль.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що метою та завданням документу є "заборона штучного переривання вагітності, крім випадків, коли це загрожує життю вагітної жінки".

Депутат вважає, що заборона абортів в Україні допоможе подолати демографічну кризу. У своїх коментарях депутат наголосив, що не боїться збільшення кількості кримінальних абортів. «Досить вже того, що за 20 років ми вбили 20 млн дітей. За останні 12 років населення України зменшилося на 5 млн людей (з 52 млн до 47 млн). Якщо така демографічна динаміка триватиме, то через кілька років народ України складатиметься переважно з іммігрантів - вихідців з Азії", – заявив А.Шкіль.