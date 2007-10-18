Арахіс провокує алергію

Сучасні люді вживають багато продуктів, незвичних для традиційного раціону. Імунна система перевантажується, тому збільшується ризик алергічних реакцій.

"Третина населення вважає себе алергіками, — каже Веслі Баркс, керівник відділу алергії та імунології Медичного центру університету Дюка. — У світі чотири відсотки дорослих і вісім відсотків дітей хворі на алергію".

Найчастіше алергічну реакцію викликають молоко, яйця, риба, молюски, соя, пшениця і особливо арахіс. Перед тим як купувати напівфабрикати чи готові продукти, лікарі радять уважно вивчати вміст упаковки.

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