Дівчинку без ротика прооперували

Піврічну Лізу - житомирську дівчинку, яка народилася без ротика, прооперували на Апенінах.

Італійські лікарі роз’єднали немовляті щелепи. Тепер Лізу принаймі зможуть нормально годувати. Оскільки, дотепер це робили за допомогою спеціального зонда, через носик.

Операція, яка тривала понад три години, завершилася без ускладнень. За станом дівчинки спостерігають у реанімації.

Проте найскладніше для лікарів попереду. Під час наступного етапу вони намагатимуться повернути рухливість нижній щелепі.

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