Щорічно в Україні близько 100 дівчаток до 14 років роблять аборти

Щорічно в Україні близько 100 дівчаток віком до 14 років роблять аборти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник начальника управління охорони материнства та дитинства Міністерства охорони здоров’я України Валентина Коломейчук під час національної презентації щорічної доповіді Фонду народонаселення ООН «Народонаселення світу» на тему «Планування сім‘ї, права людини та розвиток».

За словами В.Коломейчук, у 2011 році було 84 таких випадки, тоді як пологів – 122, а серед дівчат віком 15-17 років було зроблено 2045 абортів, проведено пологів – 7066.

При цьому вона відзначила зростання серед жіночого населення України кількості випадків онкологічних захворювань, зокрема, раку матки та яєчників.

«На сьогодні можна констатувати, що рак помолодшав, тому що досить активного репродуктивного віку жінки – 20-30 років – значний відоток захворювань у цій віковій категорії» - сказала В.Коломейчук.