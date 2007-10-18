15 школярів із Запорізького інтернату госпіталізовано

Стан здоров`я 15 школярів запорізького інтернату, які були госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні з підозрою на гостре кишкове захворювання, задовільний.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС з посиланням на офіційні дані керівництва Запорізької обласної інфекційної лікарні, "на сьогоднішній день перебіг захворювання у госпіталізованих задовільний, клінічні прояви хвороби не реєструються".

"У школі-інтернаті проводиться перевірка. Попередні результати якої свідчать про те, що причиною нездужання школярів могла бути запіканка, приготовлена з порушенням технологічного процесу", - повідомили в МНС, зазначивши, що однозначно причину масового захворювання вихованців інтернату буде встановлено після завершення епідрозслідування, що зараз триває.