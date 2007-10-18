В Україні зробили першу операцію з імплантації програмованого шунта

Першу в Україні операцію з імплантації програмованого шунта зробили в київській клініці п`ятирічному хлопчикові з Шевченківського будинку-інтернату Яну, хворому на гідроцефалію або водянку головного мозку.

Медики вперше використовували метод програмованого шунтування. Це шунти нового покоління, які на відміну від звичайних реагують на зміну кров`яного тиску і працюють постійно. Операцію проводив старший ординатор клініки нейрохірургії Цюріхського університету Евалдас Чеснуліс, а асистентом був лікар харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги Олександр Духовський.

Малюка вже привезли до Харкова. Зараз він знаходиться у відділенні дитячої нейрохірургії невідкладної допомоги і, за словами його лікуючого лікаря, «йде на поправку». Біля ліжка хворого цілодобово чергують няні з Шевченківського будинку-інтернату.

Як обіцяють міські власті Харкова, такі ж операції робитимуть раз на квартал одній дитині абсолютно безкоштовно. В першу чергу - дітям без батьків або з бідних сімей.

За статистикою, в рік у Харкові народжується приблизно 50 малюків із таким захворюванням.

"24"