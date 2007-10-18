Медики рекомендують провести імунізацію кримських школярів

З метою локалізації спалаху гепатиту “А” в кримському місті Щолкіно медики рекомендують провести імунізацію школярів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, йдеться у повідомленні МОЗ, враховуючи низьку захворюваність вірусним гепатитом А у попередні роки, що привело до формування широкого прошарку неімунних осіб (за розрахунковими даними близько 70%), рекомендовано провести імунізацію людей груп ризику (школярів, працівників медичних та педагогічних закладів та ін.) за попереднім скринінговим визначенням до даного вірусу.

За даними МОЗ, з початку вересня по даний час в м. Щолкіно Ленінського району АРК на вірусний гепатит захворіло 54 особи, з яких 17 дітей. Усі хворі госпіталізовані в інфекційні відділення Ленінської ЦРЛ та Щолкінської міської лікарні. Перебіг хвороби - середнього та легкого ступенів важкості.

На місці спалаху інфекційного захворювання працювала комісія МОЗ України з метою встановлення причин виникнення спалаху, джерела і факторів передачі вірусу гепатиту “А” та надання практичної допомоги у проведенні профілактичних, протиепідемічних та лікувальних заходів. Як зазначається у висновку комісії, дані вірусологічного аналізу дають підстави припускати провідну роль водного чинника в спалаху захворювання.

Наразі посилено контроль за роботою водопровідної і каналізаційної мереж, використовуються для цього всі доступні технічні і лабораторні методи. Продовжується моніторинг циркуляції антигена вірусу гепатиту “А” в стічних водах.

На випадок збільшення випадків гепатиту А на базі поліклініки Щолкінської міськлікарні розгорнуто відділення для лікування хворих, зазначили в МОЗ України.