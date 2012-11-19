Кабмін вніс зміни до Положення про національний науковий центр

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про національний науковий центр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, відповідну постанову № 1044 уряд прийняв на засіданні 14 листопада.

Як зазначається у повідомленні, такі зміни внесено з метою усунення дублювання та уточнення повноважень центральних органів виконавчої влади щодо утворення і діяльності національних наукових центрів.

У постанові йдеться про те, що пропозиції щодо надання статусу наукового центру вносяться на розгляд Кабміну Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за поданням Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації на підставі звернення органу, до сфери управління якого належить науково-дослідна (науково-технічна) установа, вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, а за відсутності такого органу – безпосередньо науково-дослідної установи, вищого навчального закладу IV рівня акредитації.

Для розгляду звернення МОНмолодьспорт за поданням Держінформнауки утворює комісію з числа працівників центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать науково-дослідні (науково-технічні) установи та вищі навчальні заклади IV рівня акредитації, Національної академії наук, національних галузевих академій наук.

Організаційно-методичне забезпечення діяльності комісії здійснює Держінформнауки.

На підставі рішення комісії Держінформнауки в установленому порядку готує проект акта для подання його МОНмолодьспорту.

Науково-дослідні (науково-технічні) установи, вищі навчальні заклади IV рівня акредитації (об’єднання науково-дослідних, науково-технічних установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації) із статусом національного наукового центру подають щороку до 1 березня Держінформнауки звіт про результати наукової діяльності.

Також Держінформнауки за погодженням з МОНмолодьспорту разом з відповідними центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук, національними галузевими академіями наук організує раз на чотири роки перевірку діяльності організацій і в разі потреби подає до Кабміну пропозиції щодо позбавлення наданого їм статусу національного наукового центру.

Прийняття постанови забезпечить розмежування повноважень МОНмолодьспорту та Держінформнауки щодо створення національних наукових центрів і моніторингу діяльності, а також сприятиме реалізації основних завдань державної підтримки науково-дослідних (науково-технічних) установ та вищих навчальних закладів, дослідження яких мають світове визнання, або у проведенні яких держава має особливу потребу, надасть прискорення розвитку науково-технічного потенціалу загальнодержавного значення та забезпечить його ефективне використання, йдеться у повідомленні.