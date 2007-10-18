ВІЛ-позитивні українці поховали надію на якісне лікування

Біля Міністерства охорони здоров`я України громадські організації, представники спільноти людей, які живуть з ВІЛ/СНІД та лікарі провели акцію протесту «Корупція = СМЕРТЬ».

Як повідомив кореспондент УНІАН, акція протесту була стилізована під похорон з подальшою панахидою. Траурна процесія пройшла біля стін МОЗу зі справжньою труною, що була наповнена коробками від препаратів, які планує закупити держава, незважаючи на сумнівну якість, про яку вже неодноразово заявляли пацієнти, лікарі та міжнародні експерти. Між коробками препаратів виблискували копійки, як символ того, що саме гроші стали вирішальним чинником у закупівлях тендерного комітету МОЗ.

«Це є акція відчаю, акція громадянської непокори - апогей довгого та, на жаль, безрезультатного протесту проти закупівель препаратів сумнівної якості та підтримки впровадження реформ у цій сфері. Ми знову опинились у ситуації, яка загрожує нашому здоров’ю у разі закупівлі Тендерним комітетом ліків від ВІЛ/СНІДу непідтвердженої якості. Ця акція – наша остання надія на життя», - сказав ВІЛ-позитивний учасник акції.

Вимоги учасників акції залишилися незмінними – припинення тендера та негайне введення критерію прекваліфікації як гаранту якості для всіх учасників конкурсу на закупівлю АРВ-препаратів.

Довідка УНІАН. Громадські організації вже кілька місяців ведуть кампанію щодо запровадження міжнародних стандартів якості ліків (прекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров’я), як однієї з обов’язкових умов для участі у тендері на закупівлю препаратів для лікування ВІЛ/СНІДу. Однак, чиновники продовжують закуповувати неефективні ліки за кошти державного бюджету. На 2007 рік державним бюджетом передбачено закупівлю ліків на 28 мільйонів гривень.

Прекваліфікація, запроваджена в 2001 році Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я, є єдиним міжнародним гарантом якості препаратів для лікування ВІЛ-інфекції. При цьому, процедура прекваліфікації ВООЗ відкрита та безкоштовна для кожного виробника лікарських засобів.