МОЗ пропонує використовувати органи українців після їхньої смерті за замовчуванням

Міністерство охорони здоров’я України передало до Верховної Ради законопроект, що дозволяє використовувати органи українців після їхньої смерті, якщо вони не написали відмови від цього за життя.

Як пише газета «Сегодня», законопроект передано до парламенту два тижні тому.

«Зараз його вивчає парламентський комітет з охорони здоров`я. Потім він повинен передати його на розгляд Ради. Але думаю, що це буде вже при новому скликанні», - повідомив виданню директор Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ Руслан Салютін.

Головний трансплантолог МОЗ Олександр Никоненко пояснив, що в Україні 7 центрів трансплантації готові до постійної роботи, але трупне донорство практично блоковане.

«У нас в країні роблять сотню пересадок нирок на рік, одну - серця, і 12-14 - печінки. При цьому щорічно трансплантації нирки потребують понад 2000 людей, печінки - близько 1000, серця - 500-700», - пояснив він.

О.Никоненко зазначив, що зараз після смерті людини згоду на пересадку її органів повинен дати родич, але він перебуває у важкому психологічному стані і найчастіше відмовляє.

За його словами, при розробці закону автори орієнтувалися на досвід Росії, Білорусі, Італії, Австрії.

Після прийняття закону всі українці стануть потенційними донорами. Їм 2 місяці будуть роз`яснювати, що вони можуть відмовитися від здачі органів: для цього треба буде написати заяву і віднести в поліклініку за місцем проживання, або навіть відправити електронною поштою Держслужбі з трансплантації. Це відомство створить єдиний реєстр відмовників, а також контролюватиме роботи по забору органів і пошук потенційних донорів.

У лікарнях працюватимуть фахівці, які підшукуватимуть потенційних донорів у відділеннях реанімації та інформуватимуть про них центри по забору органів.

«Якщо консиліум медиків в лікарні констатує смерть мозку пацієнта, то після бесіди з родичами органи людини зможуть вилучити», - наголошує О.Никоненко і додає, що навіть після прийняття закону родичі зможуть заборонити забирати органи у померлих.

Трансплантолог визнає, що в Україні населення дуже негативно ставиться до презумпції згоди, і тому потрібно, щоб відомі люди - спортсмени, політики, зірки - публічно підтримали цей законопроект.

За словами медичного адвоката Людмили Солоп, закон може бути корисний, але треба дивитися, які в ньому передбачено механізми проти зловживань. Серед можливих ризиків - те, що трансплантологія передбачає не тільки пересадку внутрішніх органів, але й сухожиль, м`язів, шкіри. Тобто людину зможуть просто розібрати на органи і родичам навіть нічого буде поховати.

Ще один ризик, про який нагадують юристи - неякісні органи для трансплантології та процвітання «Чорного» ринку органів.

Автори закону запевняють, що такі зловживання будуть неможливі завдяки суворому контролю. «У нас в країні чорна трансплантологія в принципі неможлива», - запевняє головний трансплантолог України.