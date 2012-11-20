Завтра в Україні опадів не очікується

Завтра, 21 листопада, в Україні буде хмарна з проясненнями погода, істотних опадів не очікується.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці буде туман, слабка ожеледь. Вітер переважатиме східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 3-8° тепла; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та в Криму 7-12°.

У Києві та області опадів не прогнозується. Вночі та вранці туман. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.