Тетяна Бахтєєва - проти прийняття законопроекту про трансплантацію

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва виступає проти ухвалення запропонованого Міністерством охорони здоров’я закону про трансплантацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.Бахтєєва сьогодні повідомила журналістам.

«Те, що сьогодні підготувало Міністерство охорони здоров’я, я вважаю, що це навіть не схоже на законопроект», - сказала Т.Бахтєєва. Вона зауважила, що документом, який підготувало міністерство, пропонується скасувати презумпцією незгоди на трансплантацію органів. Крім того, додала Т.Бахтєєва, скасовуються чинні статті закону, які регламентують, що органи на трансплантацію можна забирати лише після смерті мозку.

«Можливо, людина ще жива, а у неї будуть забирати органи. Це неприпустимо», - сказала Т.Бахтєєва.

Крім того, вона повідомила, що виступає за створення єдиного центру трансплантації, але не на базі Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров’я України передало до Верховної Ради законопроект, яким передбачено надання дозволу використовувати людські органи після смерті людини, якщо вона не написала відмови від цього за життя.