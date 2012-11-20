У Національному інституті раку почали будувати новий корпус

У Національному інституті раку розпочато будівництво нового корпусу клініки консервативного лікування пухлин № 3.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на будівельному майданчику відбулася церемонія освячення фундаменту нового корпусу та закладання капсули, що символізує початок будівництва.

У заходах взяли участь віце-прем’єр-міністр України - міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, директор Національного інституту раку Ігор Щепотін, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний.

У новому корпусі клініки будуть стаціонарні палатні відділення, відділення онкогематології, денного стаціонару, пансіонат для людей, які супроводжують хворих, центральне стерилізаційне відділення.

Р.Богатирьова також відвідала оновлене відділення дитячої онкології, в якому застосовують новітні методи хірургічного та променевого лікування. У цьому відділенні лікують близько половини українських дітей, в яких виявлено злоякісні новоутворення. Завдяки оновленню відділення кількість дітей, що підлягають трансплантації стовбурових клітин, вдалося збільшити вдвічі, тут організовано унікальну службу фізичної реабілітації пацієнтів у процесі їхнього лікування.

Р.Богатирьова наголосила, що на сьогодні відділення дитячої онкології працює у повному обсязі. «Тут проводяться складні операції, складне лікування післяопераційне, але головне, що тут відбувається реабілітація та соціальна підтримка хворих. Поруч будується хіміотерапевтичний корпус, у наступному році ми плануємо його здати. Ще будується і радіологічний корпус», - сказала Р.Богатирьова, наголосивши, що будівництво та розвиток Інституту раку відбувається за рахунок коштів держави та приватних коштів Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

За її словами, операційні нового відділення оснащені фондом Р.Ахметова, який також закупив сучасні ендопротезні установки для онкохворих дітей.

«За короткий термін часу держава виділила понад 380 мільйонів гривень і 155 сучасно обладнаних ліжок. Ми плануємо швидкі рухи у напрямку зміцнення онкологічної служби з огляду на те, що онкологічна патологія у світі займає друге місце серед проблем захворюваності, інвалідності та смертності. Україна – не виняток. Нам вдасться досягти більшого, якщо до планів держави у подоланні раку долучиться «не лише один приватний фонд «Розвиток України» (завдяки ініціативі Ріната Леонідовича Ахметова), а приєднаються й інші благодійники і особисто, і колективно», - зауважила Р.Богатирьова.

Вона подякувала за допомогу засновнику фонду «Розвиток України» Рінату Ахметову та працівникам фонду, підкресливши, що також допомогу Інституту раку надає фонд «Шляхи у майбутнє» народного депутата Василя Хмельницького.

«Вимальовується досить потужне партнерство. Будь-яка держава не в змозі компенсувати повну вартість такого лікування. Сьогодні сучасні онкологічні процедури та технології досить розвинуті та є дороговартісними, як і лікування. Погано було б, якби ми не шукали партнерів, якби вони були лише б за кордоном. Таке партнерство ми намагаємося зробити надійним», - підкреслила Р.Богатирьова.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» А.Заболотний, співпраця фонду з Національним інститутом раку розпочалася у 2008 році.

«Це, зокрема, й адресна допомога пацієнтам. Ми підтримали лікування 164 онкохворих, переважно дітей. Обсяги ці досить значні. Однак, коли мова пішла про стратегічний розвиток Національного інституту раку в рамках державно-приватного партнерства фонд Р.Ахметова та фонд В.Хмельницького, на прохання інституту та МОЗ, взяли на себе відповідальність за будівництво та оснащення радіологічного корпусу. Наше завдання - створити сучасний медичний заклад, що відповідає усім найкращим європейським стандартам, щоб він працював на благо пацієнтів», - сказав А.Заболотний.

Він підкреслив, що для будівництва та оснащення нового радіологічного корпусу необхідно 160 млн грн.

«Ми працюємо на паритетних засадах з фондом Василя Хмельницького: 80 млн грн – вони, 80 мнл грн – «Розвиток України». Однак ще будуть потрібні додаткові кошти на експлуатацію корпусу. Наше завдання - зробити його відмінним сучасним закладом», - сказав А.Заболотний.

За його словами, променева терапія, як основний або супровідний метод лікування, необхідна 60-80% онкохворим, тож переважна більшість пацієнтів Національного інституту раку потребують такого лікування і в майбутньому отримуватимуть його у радіологічному корпусі.

«Це золотий стандарт, який має бути у медичному закладі національного рівня. Щодо радіології Україна дуже відстає, тому фонд працює у цьому напрямку вже кілька років, і вирішуємо цю проблему», - наголосив директор фонду Р.Ахметова.

*** Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» реалізує перший і єдиний в Україні масштабний проект з підтримки державної системи надання допомоги онкологічним хворим. Даний проект - це найбільша інвестиція у розмірі 315 млн грн у розвиток державної онкологічної служби України. Проект спрямований на створення умов для ефективної роботи державної системи онкологічної служби і поліпшення якості діагностики і лікування онкохворих за допомогою новітнього устаткування і впровадження передового досвіду лікування раку.