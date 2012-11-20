Фонди Ахметова і Хмельницького допомагатимуть онкохворим

У рамках державно-приватного партнерства Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» спільно з фондом Василя Хмельницького «Шляхи у майбутнє» спільно реалізуватимуть проект будівництва та оснащення радіологічного корпус Національного інституту раку.

Як повідомив у інтерв’ю УНІАН директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний, співпраця фонду з Інститутом раку розпочалася у 2008 році.

«Це й адресна допомога пацієнтам. Ми підтримали лікування 164 онкохворих, переважно дітей. Обсяги ці достатньо значні. Однак, коли мова пішла про стратегічний розвиток Національного інституту раку, у рамках державно-приватного партнерства, фонд Р.Ахметова та фонд В.Хмельницького, на прохання інституту та МОЗ, взяли на себе відповідальність за будівництво та оснащення радіологічного корпусу. Наше завдання створити сучасний медичний заклад, що відповідає усім найкращим європейським стандартам, щоб він працював на благо пацієнтів,» - сказав А.Заболотний.

Він підкреслив, що для будівництва та оснащення нового радіологічного корпусу потрібно 160 мільйонів гривень.

«Ми працюємо на паритетних засадах з фондом Василя Хмельницького: 80 млн грн – вони, 80 мнл грн – «Розвиток України». Однак ще будуть потрібні додаткові кошти по експлуатації корпусу. Наше завдання зробити його відмінним сучасним закладом», - підкреслив А.Заболотний.

За його словами, променева терапія як основний або супровідний метод лікування показана 60-80% онкохворим, тож переважна більшість пацієнтів Національного інституту раку потребують такого лікування та в майбутньому отримуватимуть його у радіологічному корпусі.

«Це - золотий стандарт, який має бути у медичному закладі національного рівня. Щодо радіології Україна дуже відстає, тому фонд працює у цьому напрямку вже кілька років і вирішуємо цю проблему», - наголосив директор фонду Р.Ахметова.

*** Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» реалізує перший і єдиний в Україні масштабний проект з підтримки державної системи надання допомоги онкологічним хворим. Даний проект - це найбільша інвестиція у розмірі 315 мільйонів гривень в розвиток державної онкологічної служби України. Проект спрямований на створення умов для ефективної роботи державної онкологічної служби і поліпшення якості діагностики і лікування онкохворих за допомогою новітнього устаткування і впровадження передового досвіду лікування раку.