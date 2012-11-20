В Україні до кінця року планується відкрити 5 перинатальних центрів

Перинатальні центри до кінця 2012 року планується відкрити в Автономній Республіці Крим, у Полтаві, Хмельницькому, Луганську і Рівному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив керівник Національного проекту "Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства" Віктор Сирман.

"Цього року ми вже відкрили перинатальні центри у Дніпропетровську і Житомирі. Якщо фінансування здійснюватиметься за планом, то до кінця року відкриємо ще 5 центрів", - сказав він.

Також В.Сирман повідомив, що у першому кварталі 2013 року очікується відкриття перинатальних центрів у Тернополі, Запоріжжі і Сумах.

Крім того, наступного року планується розпочати будівництво такого центру в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, у рамках проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства» до 2014 року планується відкрити перинатальні центри в усіх областях України, а також три - у Києві і один - у Севастополі. У 2011 році були відкриті перинатальні центри в Києві, Харкові, Донецьку і Кіровограді.