У Запоріжжі учні отруїлися запіканкою

У Запоріжжі протягом 14-18 жовтня зі школи-інтернату №8, де навчаються 152 дитини, до обласної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом “гостре кишкове захворювання” вже госпіталізовано 46 дітей віком від 7 до 14 років.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у 12 хворих лабораторно підтверджено діагноз “дизентерія”. Стан здоров`я дітей - задовільний. Попередня причина захворювання - вживання запіканки, що була виготовлена з порушенням технологічного процесу.

В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.