Азаров проведе нараду з кардіологами та кардіохірургами

Прем’єр-міністр Микола Азаров у п’ятницю, 23 листопада, проведе консультації з провідними фахівцями, науковцями, експертами та громадськістю щодо подальших перспектив розвитку кардіології та кардіохірургії.

Про це сам М.Азаров повідомив на засіданні уряду, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Глава уряду наголосив, що після спілкування з фахівцями в галузі медицини, відвідання Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова стало остаточно зрозуміло: в рамках загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір» потрібно виділити як окремий напрямок спеціалізовану підпрограму з кардіології та кардіохірургії.

«У п’ятницю я збираю нараду з цього питання, - сказав М.Азаров. - Проконсультуюсь з провідними фахівцями, науковцями, експертами та громадськістю».

Прем’єр наголосив, що вже найближчим часом проект такої програми має бути внесений на розгляд уряду.

«Допомога повинна бути доступною по всій країні», - підкреслив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 листопада, М.Азаров відвідав Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Під час відвідування закладу прем’єру вручили диплом почесного члена Асоціації кардіохірургів України.