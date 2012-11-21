Погода на завтра

Завтра, 22 листопада, погода в Україні суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, без істотних опадів, вночі та вранці в західних та північних областях подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с; в південній частині північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі Чорного моря місцями 4-8° тепла; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та в Криму 7-12°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.