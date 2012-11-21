Закон про трансплантацію органів обговорять з громадськістю

Міністерство охорони здоров`я України до 15 грудня планує провести широке обговорення з громадськістю законопроекту про трансплантацію органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Кабінеті міністрів повідомив заступник міністра Олександр Толстанов.

"З понеділка ми починаємо проведення круглих столів в регіонах для обговорення проекту закону", - сказав О.Толстанов.

Він зазначив, що підсумковий круглий стіл відбудеться в середині грудня.

"Ці круглі столи об`єднають не тільки медиків, але й громадськість. Потім 15 грудня в Києві буде підсумковий круглий стіл. Тільки після проведення консультацій з громадськістю ми будемо вносити корективи в цей проект закону", - підкреслив О.Толстанов.

Разом з тим він не пояснив детально журналістам, що означає поняття “презумпція згоди” (на трансплантацію органів) і механізми його дії.

“У світі існує потужна система трансплантації органів. Ми, на жаль, відстали від наших сусідів і від тих стандартів, які існують. На сьогоднішній день десятки тисяч людей очікують у черзі того, щоб провести трансплантацію органу, або тканини, або клітини... Ми передбачаємо так, як у наших сусідів - в Росії, Білорусі - ввести поняття “презумпція згоди”. Це поняття не є стовідсотковим, абсолютним для вас. Тобто, якщо ви не побажаєте це зробити, то ви пишете відмову і до вас не буде задіяний цей закон”, - наголосив О.Толстанов.

Водночас він зазначив, що ухвалення закону про трансплантацію органів підвищить рівень української медицини.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров’я України передало до Верховної Ради законопроект, яким передбачено надання дозволу використовувати людські органи після смерті людини, якщо вона не написала відмови від цього за життя.

20 листопада голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва заявила, що виступає проти ухвалення запропонованого МОЗ законопроекту про трансплантацію.

Вона зауважила, що документом пропонується скасувати презумпцією незгоди на трансплантацію органів. Крім того, додала Т.Бахтєєва, скасовуються чинні статті закону, які регламентують, що органи на трансплантацію можна забирати лише після смерті мозку.

У вересні О.Толстанов повідомив, що до кінця 2012 року в Україні буде створено державну службу трансплантології та донорства.