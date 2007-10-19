Операції на легенях робитимуть через точковий розріз

Багато операцій на бронхах і легенях у Львівському фтизіопульмонологічному центрі робитимуть без широкого розтину грудної клітки. Там установили нову систему — відеотораколапароскоп ”Олімпус”.

Апаратура полегшить хірургічне втручання, зменшить тривалість операції. За допомогою лапароскопа можна також робити діагностику.

"Раніше, щоб провести біопсію легень, тобто взяти тканину для аналізів, треба було робити складну операцію, розріз 15–20 сантиметрів, — каже хірург-пульмонолог Юрій КОРОЛЬ. — Тепер достатньо буде трьох точкових розрізів по 2–3 сантиметри".

Уводитимуть через ці розтини інструменти й ендоскоп, який зніматиме орган. Ендоскопом керуватиме асистент хірурга. Хід операції буде видно на моніторі.

"У світі такі операції роблять уже 30 років, — продовжує лікар. — Раніше ми оперували за допомогою спеціального окуляра. Але хірург мусив сам тримати окуляр, тому одна рука була постійно зайнята. Тепер можна оперувати двома руками. Кадри на моніторі можна зупиняти, збільшувати, розглядати під іншим кутом завдяки тому, що ендоскоп має гнучку голівку".

Юрій Іванович показує відеотораколапароскоп. Він ще в упаковці. Львівські лікарі почнуть оперувати ним після стажування у херсонських колег. Ті працюють так уже понад п’ять років.

"Херсонські хірурги застосовують цей прилад для операцій при восьми захворюваннях, — каже Юрій Іванович. — Ми зможемо оперувати розриви легенів. Останнім часом у нас побільшало таких хворих. У чотирьох із п’яти випадків розриви можна лікувати через ендоскоп. Щоб повністю оглянути хворий орган, потрібен саме такий апарат".

Після традиційної операції, зі значним розтином грудної клітки, хворий одужує впродовж трьох-чотирьох тижнів.

"З відеотораколапароскопом ліжковий режим у стаціонарі скоротиться до п’яти днів, — додає лікар. — Найголовніше, зменшується кількість різних запальних ускладнень. Після введення ендоскопа на тілі залишається маленький рубець. Тоді як після звичайної операції — великий шов".

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