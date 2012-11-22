На Новий рік в українців буде три вихідних дні
08:34, 22 листопада 2012Країна
0
31 грудня, 1 і 2 січня
На Новий рік в українців буде три офіційних вихідних дні.
Про це повідомляється на сторінці прем`єр-міністра Миколи Азарова у Facebook.
Зокрема, згідно з постановою Кабміну, робочий день з понеділка 31 грудня перенесено на суботу 29 грудня.
Таким чином, вихідними будуть 31 грудня, 1 і 2 січня.
Потім вихідні будуть 6, 7 і 8 січня на Різдво, зазначається в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter