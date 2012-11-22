Антимонопольному комітету не сподобалась реклама «Амізону»

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України оштрафувала на 7,6 млн грн ПАТ «Фармак» (м. Київ) за розповсюдження оманливої реклами лікарського засобу «Амізон».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

Як встановив Комітет, товариство поширило неправдиві відомості під час рекламування зазначеного препарату на телебаченні.

Зокрема, рекламний ролик містив наступне твердження: «9 з 10 українців обирають саме «Амізон».

Як наслідок, у громадян могло скластися враження, що 90% – це відсоток від усієї кількості українців, що є споживачами «Амізон», зазначили в АМК.

Насправді, як показало маркетингове дослідження, на яке і посилається ПАТ «Фармак» у цьому рекламному ролику, 90% – це лише та кількість людей, що хворіли на грип, застуду та кашель, і при цьому використовували лікарський засіб «Амізон».

Натомість відсоток усіх споживачів, які приймали препарат «Амізон», за інформацією того ж дослідження, становив лише 6,2%, йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що під час проведення рекламної кампанії лікарського засобу «Амізон» значно зросли обсяги його реалізації. Так, у листопаді 2011 року обсяги реалізації препарату збільшилися порівняно з листопадом 2010 року на 346,82 відсотка – з 194,8 тис. шт. до 675,6 тис. шт.

Отже, поширення на телеканалах України рекламного ролика могло сприяти вибору споживачами саме цього препарату та в результаті вплинути на обсяг реалізації лікарського засобу «Амізон».

Порушення припинено, повідомили в АМК.