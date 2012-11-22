Понад 180 тис. українців захворіли за тиждень на грип та ГРВІ

В Україні за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 180 тис. 233 особи, із них 67,2% - діти.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ серед населення України склала 39,5 випадків на 10 тисяч, що на 5,7% більше, ніж минулого тижня, йдеться в повідомленні.

При цьому в МОЗ підкреслюють, що загальні показники захворюваності на грип та ГРВІ за минулий тиждень не перевищили епідемічні пороги в жодному регіоні України та знаходяться в межах від 3,4% у Луганській до 68,3% у Івано-Франківській областях.

За 12-18 листопада на території України летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано.

В цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, стверджують в міністерстві.

Загальна кількість вакцинованих проти грипу за звітний тиждень склала 152 тис. 294 особи.