На Хмельниччині 15-річний підліток вбив батька молотком

У райцентрі Полонне Хмельницької області 15-річний підліток двома ударами молотка у голову смертельно травмував свого 38-річного батька.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітниця сектору зв’язків із громадськістю УМВС в області Катерина Шуприган.

Вона зазначила, що трагедія сталася після того, як батько відмовив сину сісти за кермо автомобіля.

За словами хлопця, він не думав, що ці удари стануть смертельними, злякався, сів у автомобіль і поїхав із друзями розважатися.

Наразі підліток перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Стосовно нього порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Крім цього, в активі підозрюваного вже є кримінальна справа. 15 листопада Полонський районний суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України (відібрав в одногрупника мобільний телефон) і засудив до одного року умовного відбуття покарання.