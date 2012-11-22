Верховну Раду просять відкласти введення в дію нового закону про громадські об’єднання

Громадська рада при МОЗ України просить Верховну Раду відкласти введення в дію нового закону про громадські об’єднання, який звужує та зменшує їхні повноваження.

Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні Громадської ради при МОЗ стосовно ситуації навколо введення вдію Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р.

Зокрема, у зверненні Громадська рада при МОЗ звертається народних депутатів України з ініціативою термінового внесення змін до Перехідних положень прийнятого Закону України «Про громадські об’єднання» в частині введення його в дію 1 січня 2014 року, а не з 1 січня 2013 р., як це передбачено законом.

На переконання членів ГР, закон містить вагомі загрози для громадських організацій та українського суспільства в цілому, а тому потребує змін.

У зверненні зазначається, що закон перекреслює здобутки понад 20-річного відродження та розвитку вітчизняних громадських організацій, оскільки забороняються осередки як основа внутрішнього демократичного устрою організацій; ігнорується природне право громадян утримувати громадські організації; у всіх існуючих видів самоорганізації громадян та/або юридичних осіб вилучаються усі функції, пов’язані з фаховим саморегулюванням та самоврядуванням тощо.

Також цим законом громадським організаціям нав’язуються функції та форми діяльності, властиві приватним підприємствам - необмежена комерційна діяльність; можливість закритого членства за наявності 2-х засновників; відокремлені підрозділи, які призначаються – замість осередків тощо, стверджують в ГР при МОЗ.

Більше того, говориться в зверненні, «значно посилюється та встановлюється тотальний, дріб’язковий, необґрунтований контроль державної бюрократії за діяльністю громадських організацій, що неминуче породжуватиме марнування громадської енергії, часу та коштів».

Громадська рада при МОЗ вважає неприйнятним звуження та зменшення повноважень громадських організацій, які випливають із цього закону.

«Подібні законодавчі новації кардинально розходяться із європейськими принципами розвитку громадянського суспільства та суперечать задекларованій Президентом, урядом і Верховною Радою України стратегії євроінтеграції нашої держави, забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами, місії та ролі громадських організацій в житті суспільства», - заявляють в Громадській раді.

У зв’язку з цим вона пропонує усім Громадським радам при міністерствах та відомствах, державних адміністраціях України, органах місцевого самоврядування, активним громадським організаціям висловити своє ставлення до вказаного закону, а також надати свої доповнення, пропозиції, зауваження, рекомендації чи заперечення; надати пропозиції щодо подальших практичних кроків з підготовки та просування цивілізованого законодавчого регулювання розвитку громадянського суспільства в Україні.

Громадська рада при МОЗ України підтримує ідею проведення 14 грудня 2012 року Форуму громадських організацій України і пропонує прийняти на ньому звернення до народу України, до всіх видів об’єднань громадян, а також до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо Закону України «Про громадські об’єднання».

Також пропонується на Форумі створити Міжгалузеву робочу групу громадських організацій України з розвитку законодавчого та нормативного забезпечення діяльності інституцій громадянського суспільства в Україні.