Аспірин ефективний тільки для чоловіків

Деякі уявлення про корисні властивості аспірину виявилися сумнівними. Так, наприклад, виявилось, що цей препарат здатний запобігти серцевому нападу тільки у чоловіків. На жінок ці ліки практично не діють.

Учені тривалий час сушили мізки над тим, чому лікувальний ефект аспірину по-різному виявляється в різних випробуваннях. Одні експерименти не показували ніяких відмінностей між аспірином і плацебо. Інші ж навпаки доводили, що цей препарат здатний знизити ризик серцевого нападу на 50%.

Проте, врешті-решт учені знайшли відповідь на запитання. Як виявилось, властивості аспірину безпосередньо залежать від статі людини. Це зміг довести під час випробувань доктор Джеймс Хогг з Центру серцево-судинних і легеневих досліджень. Він стверджує, що захисні властивості аспірину виявляються тільки в організмі людини чоловічої статі. Учені провели аналіз результатів 23 опублікованих звітів про клінічні випробування аспірину. У цих експериментах брали участь понад 113 тис. осіб.

Доктори наук, що займалися цим питанням, вивели співвідношення чоловіків і жінок, які брали участь у дослідженнях. Незалежний експерт доктор Дон Син зробив висновок: "У чоловіків аспірин явно запобігав появі серцевих нападів, тоді як для жінок дія аспірину зовсім не очевидна".

Проте, вчені не можуть ще до кінця обґрунтувати, чому аспірин по-різному діє на чоловіків і жінок. Останні експерименти показали, що чоловіки і жінки мають істотні відмінності в структурі і фізіології кровоносних судин серця. "Наші результати служать застереженням клініцистам, які прописують жінкам аспірин для запобігання серцевим нападам, особливо у разі первинного звернення, – говорить доктор Син. – Чи будуть для жінок ефективні інші фармацевтичні засоби, можуть показати тільки майбутні дослідження".

Варто відзначити, що щодня 23 мільйони чоловік вживають аспірин. Таким чином, тільки жителі Сполучених Штатів Америки вживають на рік 20 000 тонн цього препарату. Ацетилсаліцилова кислота (загальноприйнята назва аспірину) створена з хімічної речовини ацетилсаліцилату, який запобігає злипанню тромбоцитів. Це у свою чергу запобігає утворенню тромбів у людей. Проте, ранні дослідження аспірину в 1970-х і 1980-х роках не підтвердили, що ліки здатні запобігати серцевим нападам у хворих людей. Пізніше було доведено, що люди, які часто вживають аспірин схильні до дистрофії жовтої плями сітківки. Таким чином, аспірин негативно впливає на зір людини.

utro.ua