Цукровий діабет стає "дитячою" хворобою

Кількість хворих на діабет українців щороку зростає

«Солодка» хвороба, або цукровий діабет – одна із провідних медико-соціальних проблем. Цукровий діабет посідає третє місце у світі після серцево-судинних і онкологічних захворювань. За оцінками Всесвітньої організації здоров’я, 347 мільйонів людей у всьому світі мають це складне захворювання. Цукровий діабет визнано неінфекційною епідемією XXI століття. За прогнозами, у наступні 10 років загальна кількість випадків смерті через діабет зросте у понад 50%, а до 2030 року діабет стане провідною причиною смерті у світі.

Тягар хвороби особливо відчувається у країнах, що розвиваються. Понад 80% випадків смерті через діабет відбувається у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. До таких належить й Україна. Вітчизняні фахівці наголошують - за останні 11 років поширеність цукрового діабету у нашій країні стрімко зросла - з 1,8 до 2,8 %. Сьогодні в Україні - 1 млн 226 тис хворих на ЦД І та ІІ типу. Українські ендокринологи зазначають, що Україна належить до країн з найвищим рівнем захворюваності на цукровий діабет.

Водночас у країнах Європи цифри щодо поширеності цукрового діабету значно вищі: у Німеччині - 10,2 %, Швеції - 7,3 %, Франції - 6,2 %, Іспанії - 9,9 %. Однак це не означає, що ситуація у нас оптимістичніша.

За словами директора Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.Комісаренка НАНМ України професора Бориса Маньківського, дані статистики щодо хворих на цукровий діабет та показників смертності в Україні далекі від істини.

«Офіційні цифри – понад один мільйон двісті тисяч людей з діабетом в Україні - враховують тільки виявлених і зареєстрованих хворих На жаль, ми не можемо точно сказати і скільки людей помирає через діабет. Хворі на цукровий діабет помирають і в нашій країні, і в усьому світі. І, на жаль, дуже часто помирають. Щосім секунд у світі діагностується 2 нових випадки діабету і одна людина помирає через ускладнення цукрового діабету. Це світова статистика», - наголошує профессор Маньківський.

Діабет у дітей може ховатися під масками інфекцій або ОРВІ

Раніше на діабет II типу страждали люди старші за 40 років, сьогодні ж він зустрічається і у дітей. Поширеність цукрового діабету 1 типу у дітей у віці до п`яти років в Європі, за оцінками медиків, до 2020 року збільшиться удвічі.

Ця тенденція, прогнозують європейські ендокринологи, найгостріше виявиться в колишніх комуністичних країнах Східної Європи. Винуватцями розвитку раннього діабету є звички, які порождує сучасний спосіб життя - споживання продуктів з високим глікемічним індексом: солодощів, виробів з борошна вищого ґатунку, солодких газованих напоїв. Вуглеводи, що містяться в них, миттєво перетворюються на глюкозу, для засвоєння якої потрібний інсулін. Що більший вміст глюкози в крові, то інтенсивніше утворення інсуліну. Як наслідок – розлад ендокринної системи, що спричиняє порушення вуглеводного, жирового та інших видів обміну, змінюється функція печінки.

Хворих на цукровий діабет дітей у світі стає більше на 70 тисяч кожного року. Ця хвороба у дітей має відмінні від дорослих симптоми хвороби. Його особливість у тому, що він може перебігати “під маскою” гострого живота, інфекційних захворювань, аденовірусної інфекції. Якщо батьки не медики, їм не може й спадати на думку, що дані прояви є свідченням наявності у дитини такого серйозного захворювання як цукровий діабет.

Дитячі ендокринологи зветають увагу батьків на те, що симптоми ЦД у дітей наростають дуже швидко, особливо, якщо це діабетичний кетоацидоз (який зазвичай плутають із грипом). Саме з такої причини в Україні з діагнозом ЦД померають діти.

98 % дітей, хворих на ЦД, мають перший тип цукрового діабету: коли підшлункова залоза не виділяє інсулін і, якщо діти тривалий час перебувають у стані кетоацидозу, це може призвести до важкого стану, потрапляння до реанімації.

Лікарі підкреслюють, що батьків має насторожити, що їхня дитина багато п’є, втрачає масу тіла або часто відвідує туалет, особливо вночі. Також необхідно здавати аналіз крові на цукор щоразу після того, як дитина перехворіла на інфекційну хворобу (краснуху, кір тощо), пневмонію, грип або піддалася стресу - саме ці чинники можуть спровокувати ЦД. Що раніше у дитини виявлять цукровий діабет, то більше шансів уберегти її від ускладнень ЦД.

Ця серйозна хвороба небезпечна не щоденними ін’єкціями, а своїми ускладненнями, що спричиняють рани, інвалідизацію та передчасну дитячу смерть. Цукровий діабет - не захворювання, а стиль життя. Дуже важливо рано діагностувати, щоб вчасно почати лікувати.

Страшний не діабет, а його ускладнення

За відсутності лікування перебіг цукрового діабету швидко прогресує.

З часом, хвороба вражає серце, кровоносні судини, очі, нирки і нерви, підвищує ризик розвитку хвороб серця та інсульту.

50% людей з діабетом помирають через серцево-судинні хвороби – цей ризик вищий від 2 до 6 разів порівняно з людьми без діабету.

У поєднанні зі зниженням кровотоку невропатія ніг підвищує ймовірність появи на ногах виразок і, в кінцевому рахунку, ампутації кінцівок (ризик ампутацій у 10-15 разів вищий).

Діабетична ретинопатія, яка є однією з основних причин сліпоти, розвивається в результаті довготривалого накопичення ушкоджень дрібних кровоносних судин сітківки.Після 15 років діабету приблизно 2% людей стають сліпими, а приблизно у 10% розвиваються важкі порушення зору.

Діабет входить до числа основних причин ниркової недостатності. Від ниркової недостатності вмирає 10-20% людей з діабетом.

Діабетична невропатія, що є поразкою нервів внаслідок діабету, розвивається у 50% людей з діабетом. Незважаючи на те, що в результаті діабетичної невропатії можуть виникати різні проблеми, звичайними симптомами є поколювання, біль, оніміння або слабкість в ногах і руках.

Лікарі підкреслюють, щонайменше 55% коштів, які виділяють хворим на цукровий діабет, ідуть на лікування ускладнень. Зазвичай українські пацієнти звертаються до лікаря через 7-8 років, вже з ускладненнями – ретинопатією, трофічними виразками, серцево-судинними хворобами.

«Золоті» правила профілактики

Кожна людина має знати про симптоми, чинники ризику щодо цукрового діабету, а підвищений рівень цукру можна і потрібно коригувати без ліків.

Основні симптоми цукрового діабету:

підвищений рівень цукру в крові,

посилене утворення сечі,

різка втрата масса тіла, сонливість,

постійна сильна спрага,

сухість шкіри та слизових оболонок,

відчуття голоду,

свербіж шкіри,

нудота,

блювання,

біль у животі,

запах ацетону з рота.

Якщо діабету першого типу запобігти не можна, то істотно знизити ризик щодо розвитку діабету другого типу допоможе здоровий спосіб життя. Це під силу кожній людині.

Серед "золотих" правил профілактики, ендокринологи називають відмову від шкідливих звичок, збалансоване харчування, помірні фізичні навантаження, контроль ваги тіла, а також контроль артеріального тиску, щорічний аналіз крові "на цукор", якщо вам за 40, у вас намірна маса тіла або у вас є родичі з цим діагнозом. Нормальний рівень цукру у крові - не більше ніж 5,5 ммоль/л.

Медики наполягають - слід повністю відмовитися від куріння та алкоголю. Нікотин викликає стійкість інсуліну - переддіабетичний стан, при якому рівень цукру в крові стає вищим за норму. Люди, у яких розвивається такий стан, більше за інших ризикують отримати серцево-судинні захворювання.

Контролюйте масу тіла. Необхідно щодня 30 хвилин займатися фізичними вправами для витривалості, підтримки кровообігу в організмі. Доведено, що низькі показники фізичної активності у молодості сприяють стрімкому розвитку діабету в середньому віці, так само як і неправильне харчування. У людей з 18 до 30 років з низьким рівнем фізичної активності в 2-3 рази частіше розвивається ранній діабет. Таким чином, пасивний спосіб життя в молодості створює умови для серйозного діагнозу, а індекс маси тіла у віці 20-25 років визначає ймовірність швидкого розвитку діабету, стверджують фізіотерапевти. Лікарі підкреслюють важливість не тільки регулярної фізичної діяльності змолоду, але і підтримки здорової ваги за рахунок збалансованого раціону харчування. Він має надзвичайне значення, підкреслюють лікарі-ендокринологи.

Дотримуйтеся здорового харчування: повна зміна харчування у багатьох випадках приводила до зниження рівня цукру в крові. Рекомендується їсти багато овочів, мало жирів і вуглеводів (картопля, рис, борошняні вироби). Уникати цукру, солодощів, меду, сиропів, напоїв, що містять цукор (лимонад, кола, фруктові соки і т.п.). Рекомендуються всі види овочів (селера, всі види капусти, спаржа, цибуля, квасоля, салат і т.п.), краще всього в сирому вигляді. Цибуля, коренеплоди, салат з кульбаби, часник, хрін, морква сприятливо впливають на функцію підшлункової залози. Добре включити в свій раціон квасолю, яка виводить з організму зайву рідину і тим самим розвантажує серцево-судинну систему. Крім того, квасоля володіє цукрознижувальною дією. Вона підсилює роботу підшлункової залози і допомагає виробляти інсулін, при нестачі якого в організмі розвивається цукровий діабет. Харчуйтеся 6 разів на день, без перекусів. І не голодуйте - недоїдання може зумовлює нестачу цукру в крові.

На вміст цукру в крові впливає також сік з квашеної капусти і деякі лікарські рослини: кульбаба (листя і корінь), шавлія лікарська, ялівець, стулки квасолі.

При зниженні рівня крові (після передозування інсуліну, зайвого споживання алкоголю, недостатнього харчування, проносу, блювоти) відразу ж спожити що-небудь солодке.

Уникайте стресу і конфліктів. Кожна форма стресу підвищує рівень цукру в крові. Російські вчені довели, що діабет I типу в більшості випадків розвивається під впливом сильного стресу. Його викликають не сварка з коханим, не звільнення з роботи, а стани, що граничать між життям і смертю. З вивчених вченими історій хвороби в 98% випадків пацієнти заробляли різкі скачки цукру в крові після шокових станів. На очах у однієї пацієнтки її дитину роздавила вантажівка. В результаті цукор в крові підскочив вище дозволеної планки, чому жінка через декілька днів померла сама. Здоровий 23-річний хлопець, спортсмен, став діабетиком I типу після того, як при стрибку з парашутом у нього заклинило відразу два куполи — спочатку основний, потім запасний. Медики пояснюють це тим, що при сильному стресі білки нервової системи пробивають бар`єр між мозком і рештою організму і потрапляють у кровоносну систему. Там при появі “чужорідних” тіл відразу включається імунна відповідь.

Софія Палій