Лікарі дістали з носа пацієнтки зубну щітку

Індійські лікарі видалили з носа своєї пацієнтки зубну щітку. За словами жінки, вона й гадки не мала, яким чином щітка завдовжки 7,5 см змогла вміститися в її ніздрі.

31-річна пацієнтка каже, що звернулася в лікарню міста Мумбаї після двох місяців постійного головного болю. Зробивши рентген носової порожнини, лікарі були шоковані, побачивши усередині шматок зубної щітки.

Як сказала жінка, шматок предмету міг залишитися в носі після того, як чоловік штовхнув її, коли вона чистила зуби.

"Я залишилася стояти, тримаючи в руці нижню частину зубної щітки, але не могла зрозуміти, куди поділася решта. Незабаром після цього у мене почала йти кров носом, - говорить вона. - Ще через деякий час мені стало важко дихати, а з носа був неприємний запах. Мене почало мучити безсоння, оскільки важко було боротися із задишкою".

"Запах з її носа був настільки сильним, що його можна було відчути на відстані півметра. Якби предмет потрапив їй в трахею, випадок став би смертельним", - сказав доктор Каушал Шес, який робив операцію з витягання стороннього предмету.

Корреспондент.net