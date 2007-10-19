Будівельник з півтораметровим стрижнем шокував медиків

У Сімферополі (Крим) 42-річний будівельник, впавши зі сходів, «насів» пахвою на півтораметровий штир. У травматологію 6-ої міськлікарні чоловік добрався... самостійно.

«Побачивши страждальника, що сидів в коридорі, у якого з пахви стирчав півтораметровий штир, лікарі прийшли в жах», - повідомили в прес-службі кримського Відділу МНС.

Чоловіка направили до приймального покою. Витягувати металеву конструкцію з тіла медики побоялися – невідомо, наскільки травмовані були судини. Стрижень вирішили зрізати, щоб зробити рентген та надати подальшу допомогу. У лікарню були викликані рятувальники МНС. За допомогою пневмоножиць вони «відкусили» конструкцію, яка виявилася частиною каркасу виносного намету.

Обставини події наразі з`ясовуються. Зараз постраждалим будівельником опікуються медики.