У центрі Києва горів елітний ресторан: загинули люди

Сьогодні, 23 листопада, о 02 год. 50 хв. у Печерському районі Києва на вул. Володимирський Узвіз, 2-Є, в одноповерховій будівлі ресторану „Аура” (перебуває на реконструкції) виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок пожежі загинуло 2 особи, вогнем знищено близько 500 кв. м. будівлі. О 4 год. 47 хв. підрозділами МНС у складі 17 відділень на основній та спеціальній техніці пожежу ліквідовано.