Київрада блокує вирішення питання розвитку медицини у столиці

Київська міська рада блокує вирішення питання розвитку медицини у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров під час наради щодо стану організації кардіологічної допомоги.

"Блокуються абсолютно багато рішень, пов`язаних з розвитком медицини, Київрадою. Ми з вами повинні більш енергійніше ставити питання перед киянами. Ми готові надавати допомогу і надаємо, але потрібно перестати блокувати елементарні рішення", - сказав М.Азаров.

У зв`язку з чим він наголосив, що уряд неодноразово ставив перед Київрадою питання щодо Київської клінічної лікарні "Київський центр серця", щоб він фінансувався не тільки за рахунок бюджету міста Києва, але і за рахунок державного бюджету.

М.Азаров підкреслив, що питання щодо фінансування тричі виносилося на сесію Київради і тричі було провалене. "Виникає питання: що взагалі Києву потрібно? Може їм це взагалі не потрібно. Я останній раз звертаюся, відверто кажучи, якщо Києву це не потрібно, перш за все, депутатам, які представляють місто Київ, то ми почнемо більш серйозно розподіляти ресурси в інші обласні центри", - наголосив М.Азаров.