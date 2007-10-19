Фонд «Україна 3000» провів всеукраїнську зустріч членів Опікунських рад

19 жовтня 2007 року Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» провів першу всеукраїнську зустріч членів Опікунських рад програми «Від лікарні до лікарні».

Як повідомили УНІНА у прес-службі фонду, захід зібрав понад 50 найактивніших представників усіх Опікунських рад лікарень – учасниць програми «Від лікарні до лікарні», які за час своєї роботи надали вагому благодійну допомогу лікарням.

Перша всеукраїнська зустріч членів Опікунських рад програми «Від лікарні до лікарні» організована з метою обговорення основних результатів роботи Опікунських рад та планів подальшої роботи. У ній взяли участь голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО, члени Наглядової ради фонду «Україна 3000», представники Опікунської ради благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього», найбільші благодійники програми «Від лікарні до лікарні» та ін.

Виступаючи перед присутніми, К.ЮЩЕНКО розповіла про програму «Від лікарні до лікарні», історію її виникнення та результати, яких вдалося досягти за два роки існування програми. Вона повідомила, що за цей час фонд «Україна 3000» спільно зі своїми партнерами надав благодійну допомогу дитячим лікарням на суму близько 25 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів було проведено ремонтні роботи у відділеннях лікарень, придбано необхідне медичне обладнання, проведено навчання спеціалістів за кордоном.

К.ЮЩЕНКО також розповіла про ефективність інституту Опікунських рад при лікарнях на Заході, додавши, що бути активним членом Опікунської ради у західних країнах вважається надзвичайно почесним.

«Запрошуючи вас на першу всеукраїнську зустріч членів Опікунських рад програми «Від лікарні до лікарні», ми просили керівництво лікарень надати основну інформацію про роботу, проведену вашими Опікунськими радами. Нам хотілося побачити перші результати вашої роботи та почути про подальші плани. І дуже приємно, що робота більшості Опікунських рад є ефективною та відчутною допомогою лікарням», – підкреслила К.ЮЩЕНКО і висловила сподівання, що робота багатьох Опікунських рад ще більше активізується після сьогоднішньої зустрічі.

«Ми плануємо, що і працівники, і члени Наглядової ради фонду «Україна 3000» братимуть участь у подіях, організованих Опікунськими радами, – сказала К.ЮЩЕНКО. – Ми добре усвідомлюємо, що організувати роботу Опікунських рад на найвищому рівні – це не просте завдання для всіх нас. Проте, ми дуже віримо, що з часом така діяльність стане загальною нормою для всіх бізнесменів України».

Перед учасниками зустрічі також виступили представники Опікунської ради благодійного проекту «Дитяча Лікарня майбутнього» – народний депутат України V скликання, голова Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЕЄВА і голова правління благодійного фонду «Розвиток України» Наталія ІЗОСИМОВА, лікарі, члени Опікунських рад, представники благодійних фондів і благодійників.

Під час зустрічі відбулася презентація сайту програми «Від лікарні до лікарні», який має стати основним джерелом висвітлення інформації роботи Опікунських рад.

Також під час заходу було офіційно презентовано новий проект Фонду «Україна 3000» – «Арт-терапія в дитячих лікарнях».