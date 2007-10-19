20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

Указом Президента України від 17 січня 2005 року № 42/2005 введено щорічне проведення 20 жовтня Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

Захворіти на рак молочної залози може будь-яка жінка, проте у одних ризик захворювання високий, а у інших – низький. Мають такий ризик і чоловіки, проте понад 99% усіх пацієнтів із раком молочної залози – жінки. Чинники, які підвищують ризик захворювання, наступні: вік понад 40 років; спадковість; пізня менопауза; ранній початок місячних (до 12 років); пізні перші пологи (у віці після 30 років) або їх відсутність; переривання вагітності; фіброзно-кістозна мастопатія; ожиріння; паління.

Як і у всьому світі, захворюваність на рак молочної залози в Україні росте – в середньому на 1-2% за рік – і на теперішній час у структурі онкопатологій жінок рак грудної залози займає одне з перших місць. Кожні 30 хвилин у країні виявляють новий випадок раку молочної залози, і кожну годину від нього вмирає одна жінка. В цілому щорічно це грізне захворювання забирає життя майже 7, 5 тис. жінок по всій Україні.

На жаль, пізнє виявлення захворювання є однією з головних причин того, що хоча в світі помітна тенденція до зниження смертності (в середньому на 1% за рік), в Україні зростання захворюваності супроводжується високим рівнем смертності. Рак молочної залози діагностується на запущених стадіях у чверті українських пацієнток, і половина з них вмирає вже впродовж першого року після виявлення хвороби.

Не останню роль у пізньому зверненні до лікарів грає непоінформованість суспільства про справжній стан проблеми раку молочної залози, неконтрольований державою стихійний розквіт самореклами «народних цілителів», некомпетентних і, зазвичай, непорядних людей, а не лікарів-професіоналів. Через неправильне лікування хворі вртачають час, а хвороба погресує.

Необхідно відзначити, що тривалість нормального життя хворих на рак молочної залози після встановлення діагнозу на початкових стадіях хвороби (так звана нульова, перша і максимум друга – а всіх стадій існує п`ять) і правильно проведеного лікування – понад 25 років. Тобто, прогноз захворювання залежить від того, наскільки своєчасно вдалося діагностувати хворобу!

Основними методами, які дозволяють своєчасно виявити це захворювання, є самообстеження молочних залоз; клінічне обстеження молочних залоз; мамографія. З метою уточнення діагнозу лікар може призначити також інші обстеження.

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