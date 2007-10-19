Головним інспектором з контролю якості лікарських засобів призначено Данилова

Розпорядження прийнято на засіданні Кабміну

Кабінет міністрів Украини призначив Сергія ДАНИЛОВА Головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів. Як повідомляється на Урядовому порталі, відповідне розпорядження № 894-р було прийнято на засіданні Кабміну 17 жовтня. Іншим розпорядженням - №893-р - С.ДАНИЛОВА було звільнено з посади заступника голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення.

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