Головним інспектором з контролю якості лікарських засобів призначено Данилова
16:43, 19 жовтня 2007Країна
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Розпорядження прийнято на засіданні Кабміну
Кабінет міністрів Украини призначив Сергія ДАНИЛОВА Головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів.
Як повідомляється на Урядовому порталі, відповідне розпорядження № 894-р було прийнято на засіданні Кабміну 17 жовтня.
Іншим розпорядженням - №893-р - С.ДАНИЛОВА було звільнено з посади заступника голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення.
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