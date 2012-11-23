Українські жінки потерпають через родинне насильство

У 2011 році в Україні було зафіксовано майже 115 тисяч випадків родинного насильства стосовно жінок.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров`я», 25 листопада в світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. У цей же день розпочинається Міжнародна акція «16 днів проти насильства».

За даними фонду, щорічно в Україні фіксується понад 100 тис. випадків насильства в родинах. У 2011 році зафіксовано 126 514 таких випадків, причому 90% з них (113 872 випадків) – це насилля щодо жінок. Але реальна їх цифра, на думку експертів, більша, як мінімум, у 4 рази. Жінки в Україні стикаються з фізичним, сексуальним, психологічним та економічним насильством.

Сьогодні представники різних державних відомств, задіяних у вирішенні проблеми насильства щодо жінок, разом з громадськими організаціями об’єдналися в рамках ініціативи «Свобода від насильства: діємо разом!».

«Щоб зменшити рівень насильства щодо жінок, українське суспільство має, по-перше, змінити ставлення до насильства, зазначила Галина Скіпальська, виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я».– Необхідно прийняти нульову терпимість до насильства, коли ніщо не може служити його виправданням – невчасно приготована вечеря, нібито спровоковані жінкою ревнощі чи інша, так би мовити, «неправильна поведінка». Це повинні зрозуміти і жінки, і чоловіки, а також працівники державних служб, які мають допомагати – представники органів виконавчої влади, міліція, соціальні працівники, медики. По-друге, держава має об’єднати зусилля цих структур, щоб вирішити проблему насильства. Між ними необхідно налагодити таку взаємодію, при якій кожен випадок передаватиметься від одного відомства до іншого, залежно від потреб жінки, враховуючи всі обставини. Пілотний проект з такої взаємодії зараз реалізується в м. Києві».

«Зараз у рамках ініціативи: «Свобода від насильства: діємо разом!» триває робота над міжвідомчим документом – протоколом, який детально регламентуватиме взаємодію між органами виконавчої влади, соціальними працівниками, міліцією та медиками щодо вчасного виявлення випадків насильства та надання ефективної допомоги особам, які постраждали від насильства. Наразі така модель співпраці відпрацьовується в Києві. Планується, що після успішної апробації цей міжвідомчий документ буде затверджений законодавчо», – підкреслив В’ячеслав Коломієць, заступник Міністра соціальної політики України.

«Справа в тому, що відомства мають ефективно взаємодіяти та передавати випадки один одному, – сказав Валерій Танцюра, директор Київського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. – Наприклад, міліція, яка приїздить на виклик, має фіксувати всі випадки та обов’язково передати інформацію до інших структур, на які покладено функції з питань попередження насильства в сім’ї. Про випадок має знати соціальна служба, фахівці якої повинні комплексно надати допомогу, порекомендувати звернутися до психолога, юриста чи в громадську організацію. Так само, якщо потерпіла від насильства жінка потрапляє до лікарні, медики за її згодою повідомляють міліцію та соціальну службу».

У рамках ініціативи «Свобода від насильства: діємо разом!» в Києві вже надаються послуги потерпілим від насильства жінкам та здійснюється корекційна робота з їхніми партнерами, що вчиняють насильство. Також планується створити соціальну квартиру, куди зможе прийти вагітна чи жінка з дитиною, якщо вона опиняється на вулиці, або ж має складні життєві обставини. У цій квартирі зможуть одночасно проживати до 6 жінок з дітьми.

Детальніше дізнатися про послуги для потерпілих від насильства жінок, а також отримати консультації можна, подзвонивши на Національну «гарячу лінію» з питань запобігання насильству: 0 800 500 335 (дзвінки в межах України безкоштовні) та 386 (з мобільних операторів МТС, Київстар, Life та Beeline) (функціонує за підтримки Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна»).