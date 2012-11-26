На ЧАЕС підняли частину арки нового «Укриття»

У суботу, 24 листопада, на майданчику об`єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС був виконаний перший підйом східної частини арки вагою 5300 тонн на 22 м.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН повідомленні ЧАЕС, це стало черговим досягненням у будівництві нового безпечного конфайнмента.

Всього для східної частини арки буде виконано три підйоми.

23 листопада була проведена повна перевірка металоконструкцій арки і системи піддомкрачування, а також виконано навантаження даної системи на 100% шляхом підняття арки на 100 мм. Після чого зроблений контроль працездатності системи піддомкрачування та геодезійна зйомка положення металоконструкцій арки і фундаментів. Підйомні операції виконуються за допомогою 40 тросових гідравлічних домкратів, які розміщені на 10 підйомних баштах, кожна заввишки 45 м.

До першого підйому арки був виконаний величезний обсяг підготовчих робіт, зазначають на ЧАЕС. Проведено очистку території від дерев, чагарників і будівельного сміття після демонтажу будівель і споруд. Вивезено з промислового майданчика об`єкта «Укриття» понад 57 733 кубометрів технологічних матеріалів і твердих РАВ. Виконано будівництво фундаментів Арки і підйомних веж, а також платформи монтажної зони площею 57667 кв. м.