Україні необхідні кардіоцентри - Азарова

Прем`єр-міністр Микола Азаров виступає за створення міжрегіональних кардіохірургічних центрів у великих містах України.

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Необхідно створити п`ять міжрегіональних кардіохірургічних центрів у наших великих містах. За великим рахунком, у Києві за останні роки вже створено систему надання сучасної медичної допомоги у галузі кардіології і для дітей, і для дорослого населення. Тепер справа стоїть за регіонами", - сказав М.Азаров.

За його словами в таких центрах, як Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Академії медичних наук України безумовно, можна продовжувати роботу з тим, щоб висококваліфіковані хірурги могли повною мірою використовувати свої можливості.