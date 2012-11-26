В Україну іде тепло до +15°

В Україні до кінця листопада збережеться осінній характер погоди з туманами та дощами, але досить високою, як для цього періоду, температурою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник директора Українського гідрометцентру МНС України Анатолій Прокопенко.

За його словами, найтеплішим днем має стати 30 листопада: 4-0 градусів уночі та 9-15 вдень.

27 листопада невеликий дощ та мокрий сніг прогнозуються лише вночі у північно-східних та східних областях, вночі та вранці на півдні України туман, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, у Карпатах вдень окремі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 3 тепла до 3 морозу, вдень – 1-6 тепла.

28-29 листопада істотних опадів не передбачається, місцями тумани. Температура становитиме 0-5° тепла вночі та 4-9° тепла вдень.

30 листопада та 1 грудня, повідомив А.Прокопенко, часом дощі, у Карпатах та східних областях 1 грудня із мокрим снігом.

Крім того, починаючи з 1 грудня, у західних, північних та більшості центральних областей відбудеться зниження температури на 3-6 градусів.

«Надалі відбудеться суттєва зміна погодних умов, ми очікуємо несприятливі погодні умови: дощі будуть поступово переходити у мокрий сніг та сніг», - сказав А.Прокопенко і додав, що відбудеться похолодання до 2-8 градусів морозу, місцями до мінус 10-12° уночі, та до 0-6° морозу вдень.