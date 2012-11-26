Стало відомо, коли випаде сніг

Починаючи з 2-3 грудня, на території України утворюватиметься сніговий покров, а дороги вкриє ожеледиця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник директора Українського метеорологічного центру МНС України Анатолій Прокопенко.

«Початок зими дійсно матиме зимовий характер і звідси ситуація значно погіршиться порівняно з останнім часом», - сказав він.

Крім того, А.Прокопенко додав, що кількість опадів не перевищуватиме 5-10 мм, але сніг ітиме постійно у першій декаді грудня, створюючи проблеми для комунального господарства та автомобілістів.

Також цей період відзначатиметься ожеледицею у центрі, на сході та на півдні України, повідомив він.

У свою чергу, заступник директора Департаменту управління рятувальними силами МНС України Микола Чечоткін повідомив, що на випадок пониження температур повітря передбачено розгортання понад 300 пунктів обігріву.