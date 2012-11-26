Розпочала роботу Експертна рада з питань недискримінації

Відбулося установче засідання Експертної ради з питань недискримінації та гендерної рівності при Представнику Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності.

Прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Учасники засідання обговорили проект Положення про Експертну раду та основні напрями діяльності ради до кінця 2012 – першої половини 2013 р.

Під час обговорення члени ради приділили особливу увагу актуалізації питань, пов’язаних із запобіганням та протидією дискримінації, в рамках формування порядку денного головування України в ОБСЄ. Учасники засідання домовились про залучення експертної спільноти до роботи над пропозиціями щодо Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”. Присутні обговорили розробку дієвого механізму реагування на випадки гендерної дискримінації та планування моніторингових візитів, зокрема до компактних поселень ромів.

До складу Експертної ради увійшли члени Коаліції з протидії дискримінації в Україні, Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні, Всеукраїнської спілки громадських організацій “Конгрес Ромен України”, Міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда – Україна”, ВГО “Жіночий консорціум України”, ГО “Центр громадянських свобод”, ВГО “Гей-Форум України”, Міжнародного фонду “Відродження” та інші.