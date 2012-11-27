У медзакладах залишаються 10 українців, які постраждали в Таїланді

10 громадян України, які 23 листопада постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Таїланді, перебувають на лікуванні в медичних закладах міста Бангкок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«Станом на даний час на стаціонарному лікуванні у двох медичних закладах міста Бангкок продовжують перебувати 10 громадян України, решта знаходяться у місцевих готелях», - сказав О.Дикусаров.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада цього року внаслідок ДТП за участю туристичного автобуса, що сталося в провінції Канчанабурі, 20 українців отримали травми різного ступеню важкості. Всіх постраждалих було доставлено до місцевих лікарень для надання медичної допомоги.