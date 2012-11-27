Процедура видачі з моргів тіл небіжчиків не змінилась

У Генеральній прокуратурі України запевняють, що процедура видачі з моргів тіл небіжчиків у зв’язку з набуттям чинності нового Кримінального процесуального кодексу не змінилась.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Роман Андрєєв.

За його словами, останнім часом в деяких ЗМІ з’явилася низка публікацій, в яких невірно коментуються норми КПК, пов’язані з видачею родичам тіл померлих.

«Хочу сказати, що нічого з точки зору огляду, видачі трупа не змінилося. Правовідносини, які склалися у цьому напрямку, регулювалися інструкцією, яка діяла з 25 жовтня 2011 року, і в цій інструкції регламентувався порядок виїзду на огляд місця трупу, вивчення, проведення судово-медичної експертизи і видачі тіла рідним», - сказав Р.Андрєєв.

При цьому він зазначив, що, згідно з цією інструкцією, яка діяла до 19 листопада (до набуття чинності нового КПК - УНІАН), не проводився розтин людей похилого віку, людей, які тривалий час хворіли на важкі хвороби й помирали вдома. За словами Р.Андрєєва, цих небіжчиків оглядали дільничні інспектори за участю медичних працівників, після чого висновок надходив до лікарні, в якій родичі померлого отримували довідку про смерть.

«На сьогоднішній день ця норма була перенесена в інструкцію, яка була розроблена і сьогодні підписана генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ та міністром охорони здоров’я. На сьогоднішній день порядок видачі трупа не змінився. На сьогоднішній момент ніхто не буде робити розтин трупів бабусь, дідусів, трупів людей, які померли своєю смертю вдома і при цьому мали важкі хвороби», - запевнив Р.Андрєєв.

При цьому він зауважив, що розтин тіл проводитиметься лише в тих випадках, коли вони матимуть ознаки насильницької смерті.

За словами Р.Андрєєва, громадяни не повинні непокоїтися з приводу того, що тіла померлих родичів довгий час не видаватимуть з моргів або довгий час прокурори не даватимуть дозволи на розтини.

«Все буде робитися у максимально стислі терміни, і цей період не буде подовжений у зв’язку з введенням нового Кримінального процесуального кодексу», - запевнив представник Генпрокуратури.